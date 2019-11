Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Seniorin in Aufzug beraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Montag (4. November) hat eine bislang Unbekannte einer Rollstuhlfahrerin (74) gegen 12 Uhr auf der Münchener Straße einen goldenen Armreif vom Handgelenk gerissen. Die 74-Jährige und ihr Ehemann (75) befanden sich zum Zeitpunkt der Tat in einem Aufzug eines Ärztehauses. Nachdem sie einen Schmerz an ihrem rechten Handgelenk verspürte, rannte die Unbekannte aus dem Aufzug und flüchtete. Die Tatverdächtige soll zwischen 28 und 30 Jahre alt sein. Sie trug ein Kopftuch und einen langen, schwarzen Mantel. Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Frau oder dem Verbleib des mit Edelsteinen besetzten Armreifen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 beim Kriminalkommissariat 13. (dab)

