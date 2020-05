Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Farbsprüherei

Zweibrücken (ots)

In der "Hexennacht" wurde das Schaufenster eines Immobilienmakler Büros in der Fußgängerzone mit schwarzer Farbe großflächig mit dem Schriftzug "Wir Betrügen" besprüht. Ein Sachschaden entstand dabei nicht, da sich die Farbe ohne weiteres wieder von der Glasfläche entfernen ließ. Die Polizei Zweibrücken erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de. | pizw

