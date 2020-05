Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2020, gegen 01:20 Uhr, wurde ein 33-jähriger Mann aus Zweibrücken, in der Dr.-Ehrensberger-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer drogenspezifische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Durch einen durchgeführten Drogenschnelltest wurde der Konsum von Betäubungsmittel bestätigt. Bei der Durchsuchung der Person wurde zudem eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Anschließend wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt, eingeleitet. | pizw

