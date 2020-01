Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Über Metalleimer gefahren

Emlichheim (ots)

Am Montag kam gegen 19:40 Uhr es auf der Kanalstraße in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei überfuhr ein Pkw-Fahrer einen, auf der Fahrbahn liegenden, Metalleimer mit öligem Inhalt, welcher dort unachtsam zurückgelassen wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden zudem musste die Fahrbahn gereinigt werden. Unfallzeugen und der Verlierer des Metalleimers werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim (Tel. 05943/92000) in Verbindung zu setzten.

