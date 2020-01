Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Containerbrand aufgeklärt

Haren (ots)

Wie vermeldet kam es am Dienstagnachmittag auf dem Gelände eines Verbrauchermarktes an der Emmelner Straße in Haren-Emmeln aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand eines Altkleidercontainers. In diesem Fall haben sich nun drei Kinder im Beisein ihrer Eltern bei der Polizei gemeldet. Sie haben vor dem Markt mit Böllern hantiert, wobei einer in den Container fiel.

