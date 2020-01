Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Imbiss und Supermarkt

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag, 09:00 Uhr, und Mittwoch, 04:30 Uhr, in einen Imbiss an der Schillerstraße in Lingen eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räum und entwendeten Lutscher und eine geringe Menge Kleingeld. Ebenfalls am Mittwoch um ca. 04:30 Uhr sind unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Schillerstraße eingebrochen. Hier machten sein die Täter am Tabakvorrat im Kassenbereich zu schaffen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ob die Taten zusammenhängen, steht bisher noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell