Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Außenspiegel beschädigt

Papenburg (ots)

Am Samstag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Papenburg ein Verkehrsunfall. Eine Pkw-Fahrerin parkte ihre grüne Mercedes A-Klasse gegen 14:30 Uhr auf dem besagten Parkplatz. Als sie dann gegen 15:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der rechte Außenspiegel beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich mit der Geschädigten in Verbindung zu setzen. Die Polizei Papenburg (04961-9260) bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell