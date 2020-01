Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Rasenfläche beschädigt

Bawinkel (ots)

Gestern zwischen 18:45 Uhr und 19:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter den Rasen eines Sportplatzes am Bramweg in Bawinkel beschädigt. Der Täter fuhr dabei auf die Rasenfläche des Sportplatz 4 des SV Bawinkel und drehte dort viele Kreise. Dabei wurde die Grasnarbe beschädigt und Erdreich aufgewühlt. Der unbekannte Täter fuhr vermutlich anschließend mit dem verdreckten Pkw durch den Lerchenweg. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Freren, Tel. 05902/93130, in Verbindung zu setzen.

