Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Geldautomat

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2020, gegen 09:46 Uhr, wurde durch einen unbekannten Täter, ein Geldautomat der Sparkassen-Geschäftsstelle in der Hofenfelsstraße 274, beschädigt. Die männliche Person betrat den Vorraum der Geschäftsstelle und beschädigte dort, mit einem mitgeführten Vorschlaghammer, gezielt einen Geldautomaten. Anschließend verließ der Täter die Sparkasse fußläufig in Richtung Kirrberger Straße. Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird nicht von einem versuchten Aufbruch des Automaten ausgegangen. Am Geldautomaten entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pizw

