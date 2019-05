Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Geldbörse entwendet, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Ein noch unbekannter Langfinger nutzte am Mittwochmittag die kurze Unaufmerksamkeit einer 46-jährigen Angestellten in einem Lokal in der Luisenstraße aus. Die Frau hat nach ersten Erkenntnissen kurz nach 15 Uhr den Thekenbereich nur kurzzeitig verlassen. Zu diesem Zeitpunkt dürfte ein etwa 45 Jahre alter Gast, der mit einem hellblauen Hemd und einer blauen Gino-Hose bekleidet war, das in einer Schublade verstaute Portemonnaie der Frau entwendet und anschließend das Weite gesucht haben. Es entstand so ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden nehmen unter der Telefonnummer: 07221 680-0 Hinweise entgegen.

