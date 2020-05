Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Am 30.04.2020 gegen 16:15 Uhr ereignete sich in der Charlottenstraße in Pirmasens eine Verkehrsunfallflucht. Der 22-jährige Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem lilafarbenen Kleinwagen frontal mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden roten Opel Corsa zusammen. Danach floh dieser von der Unfallstelle. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.500EUR. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331-5200 / E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de). | pips

