Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl von zwei Pedelecs

Zwischen Donnerstag, 30. Januar 2020, 21.00 Uhr und Freitag, 31. Januar 2020, 06.30 Uhr, kam es im Thülsfelder Weg zum Diebstahl von zwei Pedelecs. Ein bislang unbekannter Täter betrat das Grundstück der Eigentümer und entwendete die beiden Fahrräder, die sich in einem Zwischenbau befanden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei Damenräder der Marke Gazelle, Modell Arroyo. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Molbergen - Einbruch in Tankstelle

Zwischen Donnerstag, 30. Januar 2020, 22.00 Uhr und Freitag, 31. Januar 2020, 05.21 Uhr kam es in einer Tankstelle an der Cloppenburger Straße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter brachen in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie Bargeld und Tabakwaren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Freitag, 31. Januar 2020, kam es um 07.25 Uhr am Kreisverkehr der Ermker Straße und Cloppenburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Molbergen wollte in den Kreisverkehr einfahren, als plötzlich ein 11-jähriger Radfahrer aus Molbergen die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Junge leicht verletzt wurde.

Lindern - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Freitag, 31. Januar 2020, kam es um 07.05 Uhr an der Kreuzung der Peheimer Straße zur Kämpener Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Lindern wollte von der Kämpener Dorfstraße nach links auf die Peheimer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 35-jährigen Pkw-Fahrer aus Löningen, der auf der Peheimer Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Freitag, 31. Januar 2020, kam es um 07.44 Uhr auf der Sevelter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Cloppenburg wollte von der Straße Landwehr aus auf die Sevelter Straße auffahren. Hierbei übersah er einen 14-jährigen Radfahrer aus Cloppenburg, der den Radweg der Sevelter Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell