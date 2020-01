Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Eigentümer zu sichergestelltem Schlüssel gesucht

Bereits am 02. November 2019 wurde im Rahmen von Ermittlungen ein Schlüssel durch die Polizei sichergestellt, zu dem der Eigentümer bislang unbekannt ist. Es handelt sich um einen silbernen Schlüssel an einem silbernen Schlüsselband mit der Aufschrift "Samsung mobile". Dazu ist an dem Band ein blauer Karabiner angebracht. In Erfahrung gebracht werden konnte, dass dieser Schlüssel im Kiebitz-Markt in Friesoythe nachgefertigt worden ist. Bislang ist nicht bekannt, ob dieser Schlüssel gestohlen worden ist. Wer Hinweise zum Eigentümer des Schlüssels geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Friesoythe (04491/9316-0) zu melden.

