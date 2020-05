Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Höheischweiler (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 12:30 Uhr - 17:15 Uhr, wurde an einem Anwesen in der Waldstraße 9 in Höheischweiler durch ein unbekanntes Fahrzeug ein Element einer Steinumfriedung beschädigt. Ebenso wurden ca. 3 Quadratmeter des angrenzenden Bürgersteiges in Mitleidenschaft gezogen. Ermittlungen der Polizei Waldfischbach ergaben, dass es sich bei dem Unfallverursacher möglicherweise um einen LKW gehandelt haben könnte, der die Waldstraße aus Richtung der Friedhofstraße befuhr und nach links von der Fahrbahn abkam. Die Gesamtschadenshöhe wird mit ca. 500 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell