POL-UL: (UL) Ulm - Verbotenes Fahrzeugrennen - Polizei stellt den Fahrer

Ein Autofahrer beobachtete am Samstagabend gegen 23:30 Uhr wie der 21-jährige Fahrer eines hochmotorisierten VW Golf auf der Olgastraße und anschließend in der Frauenstraße mit völlig überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Als der Golf anschließend in der Neue Straße auf der Busspur rechts verbotener Weise ein anderes Auto riskant überholte, hatte der Zeuge die Polizei verständigt. Diese konnte den Golf kurz darauf stellen und überprüfen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Fahrzeuglenker der Führerschein abgenommen.

