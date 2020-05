Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher bleibt draußen

Stabil zeigten sich Scheiben in den vergangenen Tagen in Göppingen.

Samstagmorgen entdeckte ein Zeuge die Spuren an dem Gebäude in der Bleichstraße: Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstag gelangte ein Unbekannter in das Haus. Dort versuchte er an einer Glastür die Scheiben einzuwerfen. Der Einbrecher scheiterte an der stabilen Doppelverglasung. Ohne Beute zog er wieder von dannen. Die Spuren am Tatort hat die Göppinger Polizei (07161/632360) gesichert. Die Ermittler wollen nicht nur den Täter finden. Sie wollen auch ermitteln, wie der in das Gebäude kommen konnte.

