Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - massive Sachbeschädigungen durch Graffitisprüher in der Göppinger Innenstadt

Ulm (ots)

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf den gestrigen Freitag wurde in der Kellereistraße ein Gebäude durch Graffitisprüher massiv verunstaltet und in der Folge die Außenwand beschädigt. Das Polizeirevier in Göppingen nimmt unter Tel.-Nr. 07161 63-2360 Hinweise zu den Tätern entgegen.

