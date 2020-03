Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stader Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen, Motorroller und SUV in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

1. Stader Polizei sucht Unfallverursacher und Zeugen

Am Mittwoch, den 12.03. kam es zwischen 12:50 h und 13:20 h in Stade in der Brauerstraße zu einem Verkehrsunfall, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Ein bisher unbekannter Autofahrer hatte dort einen braunen Touran, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war touchiert und so einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro angerichtet.

Der Unfallverursacher war dann aber weggefahren ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

An dem beschädigten Fahrzeug wurde möglicherweise von einem ebenfalls bisher unbekannten Zeugen ein Zettel mit einem Autokennzeichen hinterlassen. Dieses konnte aber bisher dem Unfall nicht zugeordnet werden.

Die Ermittler suchen deshalb nun den Verursacher und mögliche Zeugen, die den Zettel geschrieben haben oder die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Motorroller in Buxtehude entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Buxtehude in der Sagekuhle einen dort vor dem Haus abgestellten Mofaroller entwendet.

Der silber/rot/schwarze Yamaha YQ 50, der derzeit nicht zugelassen war, stellt einen Wert von ca. 1.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Rollerdiebe und den Verbleib des Zweirades bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Mitsubishi aus Buxtehuder Carport entwendet

Unbekannte Autodiebe haben in der vergangenen Nacht in Buxtehude in der Straße Eckdahl das Grundstück eines Einfamilienhauses betreten und dann in einem Carport den dort geparkten Mitsubishi Outlander geknackt und anschließend entwendet.

Der weiße Hybrid-SUV hat das Kennzeichen STD-AT 24E und stellt einen Wert von ca. 30.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

