Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bartenbach - Tödliche Verletzungen erlitt am Samstabend ein 41-jähriger bei einem Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 23:30 Uhr auf dem Verbindungsweg von Birenbach-Krettenhof nach Bartenbach. Ein in Richtung Bartenbach fahrender 41-jähriger Mann kam mit seinem Audi in einer langgezogenen Rechtskurve uns Schleudern, und im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab. Er fuhr dort gegen einen Zaun und anschließend frontal gegen drei kleinere Bäume. Der stark alkoholisierte Fahrer, welcher nicht angegurtet war, wurde zur sofortigen medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in eine Klinik nach Göppingen verbracht. Dort erlag er seinen Verletzungen. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen nahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und der Unfallursache auf.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Mau) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0773078)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell