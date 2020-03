Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Vorfahrt missachtet - Unfall fordert rund 8000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Rund 8000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Fahrzeugen sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, auf der Kreuzung Bärenstraße und Jakob-Kienzle-Straße passiert ist. Ein 32-jähriger Fahrer eines VW Golfs war auf der Jakob-Kienzle-Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung auf die bevorrechtigte Bärenstraße fahren. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen Kleintransporter des Typs Peugeot Boxer, dessen 30-jähriger Fahrer sich der Kreuzung auf der bevorrechtigten Straße näherte. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Fahrzeuge kamen keine Personen zu Schaden. Während der Golf bedingt fahrbereit blieb, musste der Kleintransporter wegen einer beschädigten Radaufhängung abgeschleppt werden.

