Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen - Unterkirnach, L 173) Fahranfängerin nach Autoüberschlag leicht verletzt

VS-Villingen - Unterkirnach, L 173 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrzeugüberschlag, der am Dienstagmorgen zwischen Unterkirnach und Villingen auf der Landesstraße 173 passiert ist, hat sich eine 18 Jahre junge Fahranfängerin glücklicherweise nur leichte Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war an diesem Morgen gegen 07 Uhr mit einem Mitsubishi Colt auf der L 173 von Unterkirnach in Richtung Villingen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kurz nach Unterkirnach querte nach Angaben der 18-Jährigen plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn, welchem sie ausweichen wollte. In der Folge verlor die 18-Jährige die Kontrolle über den schon älteren Wagen. Der Mitsubishi geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich abseits der Straße und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall zog sich die junge Autofahrerin glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Eintreffende Rettungskräfte brachten die 18-Jährige zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des mit mehreren tausend Euro total beschädigten Colt.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell