Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche

Achmer: Einbruch in Grundschule

Bramsche (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein unbekannter Täter in die Bühner-Bach-Grundschule in Achmer ein. Dazu hebelte er ein Fenster auf und entwendete aus der Schule zwei Feuerlöscher. Das Gebäude verließ der Täter auf dem Einstiegsweg. Einer der Feuerlöscher lag entleert auf dem Schulgelände. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, insbesondere auf verdächtige Personen, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461 / 915300.

