Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle

Neuenkirchen - Unfallverursacher lässt Verletzten liegen

Melle (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Melle die Nordlandstraße mit seinem Roller. In Höhe der Hausnummer 16 tauchte ein schwarzer Pkw hinter dem Zweirad auf und touchierte es von hinten. Der junge Mann stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Der Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Melle bittet den Verursacher oder die Verursacherin sich zu melden. Ebenso sind Zeugen aufgerufen, die etwas von dem Unfall mitbekommen haben, sich zu melden. Erreichbar sind die Beamten in Melle unter der Rufnummer 05422 920600.

