Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Bramsche (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 01 Uhr, wurde der Geschäftsraum einer Bäckerei und einer Feinkostfleischerei an der Münsterstraße das Ziel von Einbrechern. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine der Eingangstüren auf und durchsuchten den Verkaufsraum. Sie lösten gewaltsam einen Tresor aus seiner Verankerung und entwendeten diesen. Wer Hinweise zu dem Einbruch, verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461 915300.

