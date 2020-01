Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler - Kontrolle Nachtfahrverbot

In der Nacht vom 29.01.2020 auf den 30.01.2020 wurde durch die Polizeiinspektion Edenkoben das bestehende Nachtfahrverbot für LKW auf der B10 überwacht. Hierbei konnten in einem Zeitraum von 2 Stunden 5 LKW-Fahrer kontrolliert werden. 2 LKW-Fahrer befuhren hierbei die B10 ohne Genehmigung. Es handelte sich um einen bosnischen und einen weißrussischen LKW-Fahrer. Beide mussten eine Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro erbringen. Die Weiterfahrt auf der B10 wurde entsprechend untersagt, die beiden LKW-Fahrer setzten ihre Fahrt im Anschluss auf der A65 fort.

