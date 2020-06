Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/RW) Unfall nach Sekundenschlaf 17.6.20, 21.30 Uhr

Dunningen (ots)

Weil ein 61-jähriger Autofahrer am Mittwochabend zwischen Dunnigen und Bösingen hinter dem Steuer kurz eingeschlafen war, kam er auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 21-Jährige konnte mit ihrem Ford nicht mehr ausweichen und prallte frontal mit dem Opel des Unfallverursachers zusammen. Die Beifahrerin im Opel, sowie die Insassen im Ford zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten vom Rettungsdienst in Kliniken verbracht werden. Der 61-jährige war nicht angeschnallt und zog sich Kopfverletzungen zu. Auch er musste in eine Klinik eingeliefert werden. Den Schaden an den Autos beziffert die Polizei auf 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Kreisstraße war wegen des Unfalls bis 23 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell