Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gefährliche Körperverletzung durch Gebrauch einer Waffe (17.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Mittwochmittag gegen 13.00 Uhr in der Freiburgstraße auf einem Privatgrundstück im Bereich der Kreuzung Freiburgstraße / Emminger Straße ereignete.

Eine 62 Jahre alte Bewohnerin hielt sich an der Rückseite auf der zu ihrer Wohnung gehörenden Terrasse auf. Sie wurde hierbei darauf aufmerksam, dass unbekannte Geschosse aus Richtung der sich unterhalb des Grundstücks befindlichen Ringstraße irgendwo in ihrem Bereich einschlugen. Als die Geschädigte zur Leerung eines Mülleimers in ihren Garten gegangen war, wurde sie durch ein unbekanntes Geschoss am Rücken getroffen und leicht verletzt.

Das Geschoss, das die 62-Jährige getroffen hatte, konnte am Tatort nicht aufgefunden werden. Vorstellbar ist, dass unbekannte Täter mit einer Steinschleuder Kieselsteine verschossen oder unberechtigt eine Soft-Air-Waffe nutzten. Ein Einsatz des Rettungsdienstes zur Versorgung des Opfers war nicht erforderlich, gleichwohl muss die 62-Jährige möglicherweise noch ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder der benutzten Waffe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

