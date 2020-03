Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann lebensgefährlich verletzt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft Essen und Polizeipräsidium Recklinghausen:

In den frühen Morgenstunden des 02.03.2020 lauerte ein 42-jähriger Mann aus Oberhausen einem 56-jährigen Mann vor der Haustür seines Wohnhauses in Bottrop auf und verletzte ihn lebensgefährlich mit einem Messer. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Pkw und konnte zeitnah in Oberhausen festgenommen werden. Er wurde am heutigen Tage der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes.

Das Opfer wurde in einem Essener Krankenhaus notoperiert. Der Gesundheitszustand ist derzeit allerdings stabil. Da es sich bei dem Opfer um den neuen Lebensgefährten der Ex-Freundin des Beschuldigten handelt, dürfte Eifersucht als Tatmotiv ursächlich sein. Die Ermittlungen dauern an.

Für die Staatsanwaltschaft Essen: Erl, Staatsanwältin

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen: Klaver, Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell