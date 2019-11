Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf nach illegaler Müllentsorgung in Saal bei Ribnitz-Damgarten

Saal (ots)

Am 20. Oktober 2019 stellten Polizeibeamte vom Polizeirevier Barth in den Nachmittagsstunden fest, dass Unbekannte in 18317 Saal in der Hessenburger Straße an einem Teich circa zwanzig Asbest-Platten, zwei PKW-Reifen und diversen anderen Unrat illegal entsorgt hatten.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer Angaben zu den Personen, die diese Gegenstände dort entsorgt haben, machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231/ 6720 oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.

