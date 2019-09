Polizeipräsidium Heilbronn

Waldenburg: Einbrecher im Tennisheim

Mit 10 Euro Beute verließ ein Einbrecher zwischen Sonntag und Montag das Waldenburger Tennisheim. Zuvor hatte der Unbekannte eine Fensterscheibe eingeworfen und ist so in das Gebäudeinnere gelangt. Er durchsuchte den Schankraum, fand jedoch nur den genannten, geringen Bargeldbetrag. Allerdings hatte er bei seiner Aktion Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hinterlassen. Wer in der Zeit von Sonntag, 13.30 Uhr, bis Montag, 16 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht hat, sollte sich bei der Polizei in Öhringen, Telefon 07941 9300, melden.

Neuenstein: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Eine teure Unachtsamkeit passierte einem Kleintransporter-Fahrer am Montag, gegen 11 Uhr, bei Neuenstein. Der 29-Jährige war mit seinem Ford Transit auf der Landesstraße von Cappel aus nach Grünbühl unterwegs. Als eine vor ihm fahgrende VW-Lenkerin verkehrsbedingt anhalten musste, bemerkte der junge Mann dies offenbar zu spät. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Klein-Lkw auf den VW Golf der 72-jährigen Frau auf. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Glücklicherweise, trugen nach bisherigen Erkenntnissen, weder der mutmaßliche Unfallverursacher noch die Pkw-Lenkerin und ihre 77 Jahre alte Beifahrerin bei der Kollision Verletzungen davon.

Neuenstein: Kindergarten Ziel von Einbrechern

Die "Biberburg", der Kindergarten in der Neuensteiner Falkenstraße, war in den vergangenen Tag das Ziel von Einbrechern. In der Zeit zwischen Donnerstagmorgen und Montagmorgen, gelangte der oder die Unbekannte(n) gewaltsam über ein ebenerdig gelegenes Fenster in den Turnraum im Untergeschoß des Gebäudes. Anschließend wurde die Tür zu einem Büroraum im Erdgeschoß eingetreten und dort zwei Schränke aufgebrochen. Darin befanden sich eine grüne Geldkasse sowie eine schwarze Kaffeekasse, welche er beide mitnahm. Der Schaden, den der Täter angerichtet hat, übersteigt mit zirka 500 Euro, deutlich den Wert der Beute. Die Polizei Öhringen nimmt unter der Telefonnummer 07941 9300 Hinweise zu der Tat entgegen.

Zweiflingen: Vorfälle geben Rätsel auf

In der Nacht zum Montag wurden drei Autos in Zweiflingen auf unbekannte Weise geöffnet. Im Hoffeldweg waren in einem Hofraum ein VW Tiguan, ein Peugeot 207 Cabrio sowie ein A-Klasse Mercedes geparkt. Gegen 6.20 Uhr am Morgen bemerkte eine Besitzerin, dass an ihrem Pkw alle Türen offen standen. An den übrigen beiden Fahrzeugen war die Zentralverriegelung deaktiviert. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Alle drei Autos sind mit dem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet. Unter Umständen könnten Straftaten vorbereitet worden sein. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die im Zeitraum zwischen Montag, Mitternacht bis 6.20 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ort bemerkt haben. Sie sollten sich unter der Telefonnummer 07941 9300 bei der Polizei Öhringen melden.

Forchtenberg: Zigarettenautomat weg - Zeugen gesucht

Bereits vor mehreren Wochen haben Unbekannte in Forchtenberg einen Zigarettenautomaten entwendet. Der Automat war in der Straße Allmand aufgestellt. Der Diebstahl dürfte in der Zeit von Anfang bis Mitte August stattgefunden haben. Hinweise auf die Tat bzw. den Verbleib des Zigarettenautomates gehen an den Polizeiposten Niedernhall, Telefon 07940 8294.

Krautheim-Klepsau: Vandalismus beim Weinfest

Mehrere hundert Euro Sach- und Diebstahlschaden richteten Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Krautheim-Klepsau an. In der Zeit zwischen 2 und 5 Uhr demolierten die Zerstörungswütigen in der Winzerstraße und in der Laibacher Straße einen hölzernen Fahnenmast und rissen einen weiteren mitsamt dem Betonsockel aus dem Boden. Anschließend warfen sie die Masten in den angrenzenden Bach. Zudem rissen sie drei 120 x 300 cm große, gehisste Fahnen von den Masten und nahmen sie mit. Die Flaggen hatten die Farben weiß/schwarz, weiß/blau und weiß/rot. Vor der Tat fand in der Kelter die jährliche Weinprobe statt, an der etwa 800 Gäste teilnahmen. Unter Umständen haben Festbesucher verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung bzw. dem Diebstahl stehen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Krautheim, Telefon 06294 234, zu melden.

Künzelsau-Haag: Diebstahl aus Autos

Die Gutgläubigkeit dreier Autobesitzer hat ein Dieb in Künzelsau-Haag in der Nacht zum Sonntag ausgenutzt. Er war in der Zeit zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntagmorgen auf Tour in Unterweiler und Oberweiler und suchte dort vermutlich nach leicht zugänglichen Objekten. Diese waren ein BMW 530, ein Ford Fiesta und ein Ford Galaxy, die offenbar nicht abgeschlossen waren. Der Täter durchsuchte die Fahrzeuge und erbeutete einen schwarzen Ledergeldbeutel und einen schwarzen Rucksack der Marke Kapten & Son sowie eine Brille und ein Laptop. Letzterer fand ein Nachbar des Geschädigten in der Umgebung wieder auf. Ebenso wurde Geldbeutel durch einen Spaziergänger am frühen Morgen in der Kupferzeller Straße in Künzelsau-Gaisbach, kurz vor Ortsbeginn auf dem linken Grünstreifen aufgefunden. Zuvor hatte der Dieb einen kleineren Bargeldbetrag sowie diverse Bankkarten herausgenommen. Zu der Tat sucht die Künzelsauer Polizei Zeugen, die im Tatortbereich bzw. des Fundortes des Geldbeutels verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie sollten sich unter der Telefonnummer 07940 9400 melden.

