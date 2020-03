Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Diebstahl von Kupferkabel

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter auf das Werksgelände eines Bauunternehmens an der Straße Am Rapensweg eingedrungen waren und Kupferkabel in noch nicht bezifferbarem Unfang gestohlen hatten. Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell