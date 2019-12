Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Unterreichenbach - Fahndung nach vermisster 12-Jähriger

Calw (ots)

Die 12-jährige Lya Götz verließ in der Nacht zum Montag, 09. Dezember 2019, aus noch unklarem Grund die elterliche Wohnung in Unterreichenbach-Kapfenhardt und wir seitdem vermisst. Vermutlich war sie zu Fuß in Richtung Grunbach unterwegs.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit der auf dem Foto abgebildeten schwarzen Jacke mit der Markenaufschrift "ellesse", einer schwarzen Adidas-Leggings bekleidet und trug weiße Schuhe des Herstellers FILA.

Möglicherweise könnte sich das Kind in den Räumen Calw, Pforzheim oder Stuttgart aufhalten.

Die Fahndung mit Hilfe eines Fotos steht im Internet unter folgendem Link zur Verfügung:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/unterreichenbach-kapfenhardt-vermisstenfall

Das Kriminalkommissariat Calw bittet um Hinweise an das Polizeirevier Calw unter 07051/1613511 oder an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell