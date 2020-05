POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Wolfenbüttel vom 09.Mai 2020 :

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel : Brand eines Papiercontainers

Samstag, 09.05.2020, 04.00 Uhr

Trotz des schnellen Eintreffens der Feuerwehr ging ein Papiercontainer am frühen Samstagmorgen vollständig in Flammen auf. Das Behältnis war nahe des Jugendfreizeitzentrums am Harztorwall abgestellt. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen wurde der Container vorsätzlich in Brand gesetzt.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Wolfenbüttel : Unfallfluchten im Wolfenbütteler Stadtgebiet

Tatzeitraum : Samstag, 02.05.2020, 15:00 Uhr, bis Freitag, 08.05.2020, 09.00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte auf der Elbinger Straße vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem dort geparkten VW up!. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe am VW up! wird auf 1600.- Euro geschätzt.

Tatzeitraum : Freitag, 08.05.2020, 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Auf der Straße "Herrenbreite" kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren mit einem dort geparkten Daimler Sprinter. Obwohl dadurch ein Schaden am geparkten Fahrzeug in Höhe von schätzungsweise 1000.- Euro entstanden ist, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Laut Zeugenhinweisen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silberfarbenen Firmenwagen mit grünfarbener Aufschrift gehandelt haben.

Tatzeitraum : Donnerstag, 07.05.2020, 15.00 Uhr bis 18:30 Uhr

Auf einem Parkplatz in der Fischerstraße kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem dort abgestellten Volvo XC 60. Auch hierbei wurde das geparkte Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1000.- Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise zu den aufgeführten Unfallfluchten bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

