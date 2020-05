Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Samstag, 09.05.2020

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Radfahrer - Verkehrsunfallflucht - Zeit: Freitag, 08. Mai 2020, 22:10 Uhr

Ort: 38239 Salzgitter-Beddingen, Kreisstraße 16 in Rtg. Neue Hafenstraße

Am Freitag, 08. Mai 2020, gegen 22:10 Uhr ereignete sich auf der K 16 zwischen der Ortschaft Salzgitter-Beddingen und der "Neuen Hafenstraße" ein Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Fahrradfahrers. Ein 20-jährige Fahrradfahrer wurde hier von einem noch unbekannten Kraftfahrzeug vermutlich mit dem Außenspiegel touchiert und kam in der Folge zu Fall. Der Fahrradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Der Kraftfahrzeugführer des unfallverursachenden Fahrzeuges entfernte sich nach dem Verkehrsunfall vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Person zu kümmern und seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identifizierung des Unfallverursachers wurden eingeleitet. Die Polizei Salzgitter bittet mögliche Zeugen oder Personen, die entsprechende Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 05341-18970 bei ihrer Polizei zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Radfahrer

Zeit: Freitag, 08. Mai 2020, 10:40 Uhr

Ort: 38229 Salzgitter-Salder, Vor dem Dorfe / Museumstraße

Am Freitag, 08. Mai 2020, gegen 10:40 Uhr kam es in Salzgitter-Salder zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw mit Anhänger.

Hierbei befuhr ein 82-jähriger Fahrradfahrer die Straße Vor dem Dorfe in Salzgitter-Salder. Bei einem Wechsel der Fahrspur kurz vor der Einmündung zur Museumstraße übersah der Fahrradfahrer, dass ein ihn zuvor passierter Pkw einen Anhänger mitführte. Es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrradfahrer und dem Anhänger des Pkw. Der Fahrradfahrer wurde bei diesem Zusammenstoß leicht verletzt und dem Klinikum in Salzgitter zugeführt. An dem Fahrrad entstand Sachschaden.

