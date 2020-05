Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.05.2020

Peine (ots)

Scheibe eines VW Multivan beschädigt

Vallstedt. Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 12:30 Uhr, das hintere Seitenfenster eines VW Multivan. Der PKW stand zu dieser Zeit in der Straße "Grüne Allee" geparkt. Die Täter entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/930490, zu melden.

Mofa-Fahrer war alkoholisiert

Peine. Am Donnerstag, gegen 23:50 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mofa-Fahrer aus Ilsede im Mühlenstahlweg durch die Polizei kontrolliert. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass das Fahrzeug nicht Versichert ist. Des Weiteren war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis / Mofa-Prüfbescheinigung. Bei dem 20-jährigen Ilseder konnten außerdem Anzeichen auf eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung festgestellt werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergibt einen Wert von 0,71 Promille. Ein zudem durchgeführter Drogenschnelltest schlug auf THC (Marihuana) an. Dem Ilseder wurde eine Blutprobe im Klinikum entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallfluchten

Broistedt. Am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Brockenblick". Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße "Brockenblick" in unbekannte Richtung. Hierbei touchierte er offenbar einen am Straßenrand geparkten VW Crafter und entfernte sich anschließend unerlaubt. Am der Außenspiegel auf der Fahrerseite wurde durch den Unfall beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/930490, zu melden.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstag, zwischen 11:50 Uhr und 12:30 Uhr, in der Straße "Am Kalischacht" in Ilsede. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße "Am Kalischacht" und touchierte offenbar einen am Straßenrand geparkten Skoda Octavia. Anschließend entfernte er sich unerkannt und in unbekannte Richtung. An dem Skoda entstanden Schäden im Bereich des hinteren Kotflügels auf der Beifahrerseite in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, Telefon 05172/370750, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Eileena Wenzel

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: eileena.wenzel@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell