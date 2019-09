Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Einbruch in zwei öffentliche Einrichtungen

Mainz (ots)

Dienstag, 03.09.2019, 02:00 Uhr - 04.09.2019, 06:20 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in öffentliche Einrichtungen in der Mainzer Altstadt eingedrungen und haben dabei einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Einbrecher gelangen über ein Rolltor auf das öffentliche Gelände und hebeln ein rückwärtig gelegenes Fenster auf. Diverse Türen im Inneren werden mittels massiver Gewalt geöffnet. Schubladen und Schränke werden augenscheinlich nach Bargeld durchsucht. Über eine Fluchttür können die Täter unerkannt in unbekannte Richtung flüchten. Auf einem angrenzenden Grundstück versuchen die Täter erfolglos Türen und Fenster aufzuhebeln. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

