Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 7. Mai 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Mülltonne gerät in Brand

Donnerstag, 07.05.2020, gegen 02:25 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Donnerstagmorgen der Inhalt einer in einer Hofeinfahrt in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße abgestellten Mülltonne in Brand. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Die Mülltonne wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

