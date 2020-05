Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 6. Mai 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Roklum: Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt

Dienstag, 05.05.2020, gegen 14:30 Uhr

Eine 61-jährige Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 79 zwischen Semmenstedt und Roklum leicht verletzt worden. Demnach kam die Autofahrerin aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem PKW gegen die Straßengrabenböschung. Durch den Unfall verletzte sie sich leicht, sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

