Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 6. Mai 2020:

Salzgitter Lebenstedt: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Dienstag, 05.05.2020, gegen 11:00 Uhr

Am Dienstagmittag wurde ein 82-jähriger Fußgänger bei einem Unfall auf der Chemnitzer Straße leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 86-jähriger Autofahrer den Fußgänger beim Rückwärtsrangieren offenbar aus Unachtsamkeit übersehen. So kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger, wobei der Fußgänger gegen einen parkenden PKW fiel und sich hierbei leicht verletzte. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Salzgitter Engelnstedt: Autofahrerin verursacht alkoholisiert Verkehrsunfall

Dienstag, 05.05.2020, gegen 22:00 Uhr

Vermutlich auch aufgrund ihres Alkoholkonsums in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit kam eine 31-jähriger Autofahrerin am Dienstagabend auf der Gustav-Hagemann-Straße mit ihrem PKW nach rechts von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und kollidierte im weiteren Verlauf mit einer Lagerhalle. Durch den Unfall wurde der 17-jährige Beifahrer leicht verletzt, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung der Fahrerin fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Eine Blutprobenentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheines waren die Folgen. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 25000 Euro geschätzt.

