POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Trickdiebstahl - Buswartehäuschen beschädigt - Diebstahl von Leichtkraftrad - Unfälle

Essingen: Sachbeschädigung - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei gegen 1.50 Uhr gemeldet, dass sich im Schlosspark mehrere Jugendliche aufhalten würden, die dort lautstark herumschreien und Trompete spielen würden. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Allerdings wurde festgestellt, dass auf dem Pausenhof der angrenzenden Parkschule etliche Leuchtstoffröhren zerbrochen wurden, die vermutlich zuvor aus einer Kunststoffbox entwendet wurden, die vor dem Haupteingang der Schule aufgestellt war. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Hinweise auf die Personen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen-Wasseralfingen: Trickdiebstahl im Supermarkt

In einem Lebensmitteldiscounter in der Wilhelmstraße wurde am Mittwochvormittag gegen 9.40 Uhr eine 51-jährige Frau von zwei Pärchen angesprochen und nach Spargel befragt. Während des Ansprechens wurde ihr vermutlich durch eine dieser Personen der Geldbeutel entwendet, der sich in einer schwarzen Stofftasche befand, die am Einkaufswagen eingehängt war. In diesem hatte sich neben Bargeld die Versichertenkarte, der Führerschein etc. sowie die Bankkarte befunden.

Ellwangen-Neunheim: Zwei Buswartehäuschen beschädigt

Am Mittwochabend wurde gegen 23.50 Uhr festgestellt, dass in der Röhlinger Straße zwischen Neunheim und Neustadt an zwei Buswartehäuschen die Scheiben eingeworfen wurden. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Ein 79-jähriger DACIA-Lenker fuhr am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr beim rückwärts ausparken aus einer Parklücke auf der Karlstraße gegen den Pkw einer gerade vorbeifahrenden 57-jährigen Hyundai-Lenkerin. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 1300 Euro.

Heubach-Lautern: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einfahren von einem Grundstück auf die Rosensteinstraße übersah ein 20-jähriger Fahrzeuglenker am Mittwoch gegen 18 Uhr einen dort fahrenden 22-jährigen Pkw-Lenker. Durch die Kollision entstand Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Diebstahl von Leichtkraftrad

Am Donnerstagmorgen wurde zwischen 2 Uhr und 5.30 Uhr ein Leichtkraftrad der Marke BETAMOTOR entwendet, das unter dem Carport eines Wohnhauses im Hermann-Grau-Weg abgestellt war. Der Wert des Krades beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Mutlangen: Beim Vorbeifahren gestreift

Von dem 64-jährigen Lenker eines Betonmischers wurde am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Theodor-Heuss-Straße geparkter Pkw Hyundai beim Vorbeifahren gestreift und ein Schaden von ca. 4000 Euro verursacht.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Anfahren

Beim Anfahren vom Fahrbahnrand der Aalener Straße kollidierte ein 60-jähriger Daimler-Lenker am Mittwochvormittag gegen 10.50 Uhr mit einer dort fahrenden 55-jährigen Audi-Lenkerin. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde von Unbekannten am Gebäude der Gewerblichen Schule auf dem Dach der Mensa 7 Blitzableiter abgeknickt und beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

