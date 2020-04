Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Fahrrad entwendet & Feuerwehreinsatz

Rems-Murr-Kreis

Waiblingen-Bittenfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gegen 9:15 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag einen in der Bandhausstraße geparkten VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen orangefarbenen kleinen Lkw handeln. Der Fahrer soll kurze rötliche oder blonde Haare und einen Bart haben und laut Beschreibung zwischen 25 und 35 Jahren alt gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Endersbach: Fahrrad entwendet

Im Zeitraum zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagnachmittag, 16 Uhr entwendeten bislang unbekannte Diebe ein in der Waiblinger Straße abgestelltes schwarzes Herrenfahrrad der Marke Carver. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert, dieses wurde vom Täter aufgebrochen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt telefonisch unter der Nummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Rund 2000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer an einem geparkten VW in der Karlstraße und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der VW war zwischen Donnerstag, 19.03.2020 und Dienstag, 31.03.2020 am Straßenrand geparkt, wann genau das Auto beschädigt wurde, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier in Waiblingen sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher oder evtl. zur genauen Unfallzeit machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Schwaikheim: Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz aus

Gegen 15:45 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwaikheim am Dienstagnachmittag mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften in die Ludwigsburger Straße aus. Aufgrund eines technischen Defektes fing eine Tiefkühltruhe in einer Bäckerei Feuer. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand allerdings bereits erloschen, sodass die Feuerwehr lediglich die Räumlichkeiten lüften musste. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Allmersbach im Tal: Unfallflucht

Im Zeitraum von Montag, 23.3. bis Sonntag 29.3. wurde in der Backnanger Straße ein Pkw Audi durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Im Bereich der Stoßstange vorne links entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090.

