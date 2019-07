Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Trunkenheit im Straßenverkehr

Lengerich (ots)

Auf der Ladberger Straße ist am Samstagnachmittag (20.07.2019) ein alkoholisierter Fahrradfahrer aufgefallen. Der 42-Jährige war gegen 15.15 Uhr auf der Landstraße 555 in Richtung Lengerich unterwegs. Dabei fuhr er nach Zeugenangaben in Schlangenlinien und geriet mehrfach auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, so dass dieser ausweichen musste. Der Emsdettener wurde von der Polizei angehalten. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv mit etwa 1,8 Promille. Der 42-Jährige verhielt sich gegenüber den Beamten vollkommen unkooperativ, wollte den Anhalteort verlassen und beleidigte die Ordnungshüter. Neben der Trunkenheitsfahrt folgt nun auch eine Anzeige wegen Beleidigung.

