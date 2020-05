Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 8. Mai 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Freitag, 08.05.2020, gegen 02:45 Uhr

Erneut geriet auf bislang ungeklärter Weise der Inhalt eines Altpapiercontainers am frühen Freitagmorgen gegen 02:45 Uhr in Brand. Der Container war in Wolfenbüttel, Schulwall, abgestellt. Das Feuer griff zudem auf daneben abgestellten Sperrmüll sowie auf eine Restmülltonne über. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer schnell ablöschen, die Müllbehälter wurden zerstört. Auch eine Wand des angrenzenden Hauses ist in Mitleiden-schaft gezogen worden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Donnerstag, 07.05.2020, gegen 21:45 Uhr

Bei einem 28-jährigen Autofahrer wurde am Donnerstagabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel ein mutmaßlicher Betäubungsmittelkonsum festgestellt. Eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

Wolfenbüttel: E-Scooter ohne Pflichtversicherung unterwegs

Donnerstag, 07.05.2020, gegen 15:40 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Donnerstagnachmittag die 26-jährige Fahrerin eines E-Scooters. Die 26-Jährige war mit dem E-Scooter auf der Ahlumer Straße unterwegs, obwohl für dieses Fahrzeug offensichtlich keine Haftpflichtversicherung bestand. Zudem besteht der Verdacht, dass der E-Scooter schneller als die zugelassenen 20 km/h ist. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

