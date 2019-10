Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0683 --Betrunkener verursacht Unfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Zeppelinstraße Zeit: 28.10.2019, 21:45 Uhr

Ein 40-jähriger Betrunkener rammte am Montagabend in Hemelingen ein parkendes Auto. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein hoher Sachschaden. Außerdem war er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Gegen 21:45 Uhr bemerkte eine 47-jährige Radfahrerin in der Zeppelinstraße einen Renault Clio, der sie zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit überholte. Dann prallte er offenbar ungebremst auf einen parkenden BMW. Beide Fahrzeuge wurden dabei stark beschädigt, die Straße war zeitweise komplett blockiert. Als die 47-Jährige und ein weiterer Zeuge erste Hilfe leisten wollten, bemerkten sie einen starken Alkoholgeruch, sowohl beim 40-jährigen Fahrer, als auch beim Beifahrer. Offenbar versuchten beide dann zu flüchten, denn der Beifahrer riss das vordere und das hintere Nummernschild ab. Sie ließen aber von ihrem Vorhaben ab, als kurz darauf die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen. Bei der später angeordneten Blutentnahme wurde ein deutlich erhöhter Alkoholwert festgestellt. Zudem war der 40-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Ihn erwarten jetzt diverse Strafanzeigen.

