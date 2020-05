Polizei Salzgitter

Verkehrsunfall mit verletzter Person Ort: 38229 Salzgitter-Gebhardshagen, Nord-Süd-Straße Zeit: 08.05.2020, 08:52 Uhr Hergang: Ein 53-jähriger befuhr mit seinem Pkw die Nord-Süd-Straße aus Salzgitter-Gebhardshagen in Richtung Salzgitter-Salder. In Höhe eines Firmengeländes beabsichtigte er nach links auf dieses abzubiegen. Hierzu verlangsamte er seine Fahrt. Zwei ihm nachfolgende Pkw mussten hinter ihm anhalten, was ein 36-jähriger sowie eine 30-jährige zu spät bemerkten. Die 30-jährige versuchte noch den stehenden Pkw auszuweichen, stieß jedoch gegen das Heck des hinteren Pkw. Gegen diesen stieß auch der 36-jährige mit seinem Pkw, wobei er sich eine Verletzung an der Hand zuzog, welche im Krankenhaus behandelt werden musste. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Pkw aufeinander geschoben, wodurch ein Sachschaden von ca. 15000 Euro entstand. Zwei der Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfall mit einem Lkw mit Sattelauflieger Ort: 38259 Salzgitter-Hohenrode, Bundesstraße 248 Zeit: 09.05.2020, 03:00 Uhr Hergang: Ein 53-jähriger befuhr mit seiner Sattelzugmaschine mit Kühlauflieger die Bundesstraße 248 aus Richtung Salzgitter-Hohenrode in Richtung Seesen. Kurz hinter der Upener Kreuzung kam er vermutlich auf Grund einer akuten Erkrankung nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und fuhr dann auf dem angrenzenden Acker ca. 800m parallel zur Fahrbahn. Der Lkw-Führer wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der Lkw samt Auflieger wurde mit einem Traktor von dem Acker gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

