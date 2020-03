Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sturz oder Streit?

Kaiserslautern (ots)

Während einer Streifenfahrt haben Polizeibeamten am späten Donnerstagabend am Fackelrondell einen Mann in hilfloser Lage entdeckt. Er lag kurz vor Mitternacht vor dem Eingang der "Mall" und machte einen erheblich alkoholisierten Eindruck.

Über dem linken Auge hatte der Mann eine blutende Platzwunde. Wie es zu der Verletzung kam, konnte er allerdings nicht sagen.

Der Rettungsdienst wurde verständigt und brachte den 53-Jährigen zur Versorgung ins Krankenhaus.

Zeugen, die Hinweise geben können, wie sich der Mann die Platzwunde zugezogen hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

