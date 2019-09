Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Autofahrerin steigt aus und übersieht Radfahrerin

Kempen (ots)

Gegen 07.50 Uhr war eine 17-jährige Schülerin aus Kempen am heutigen Morgen unterwegs zur Schule. Dabei fuhr sie auf dem Fliethgraben an geparkten Autos vorbei. Eine 34-jährige Deutsche aus Kempen, die gerade aus ihrem Auto aussteigen wollte, achtete vermutlich nicht auf die Schülerin. Als sie die Tür von ihrem Auto öffnete, prallte die 17-Jährige dagegen, stürzte und wurde dabei leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. /wg (1059)

