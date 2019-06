Polizei Dortmund

POL-DO: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Hörde schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0682

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (22.6.) gegen 19.55 Uhr im Bereich Zillestraße/Wellinghofer Straße ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er war mit einem Auto kollidiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 43-Jähriger aus Hagen mit seinem Auto auf der Zillestraße in Richtung Nordosten unterwegs. Als er nach links in die Wellinghofer Straße abbiegen wollte, kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Motorrad eines 64-jährigen Dortmunders. Das Krad überschlug sich in der Folge mehrfach.

Bei dem Unfall erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

