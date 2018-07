POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Einbrecher haben leichtes Spiel /Erneut suchten Unbekannte in Ochsenhausen nach Beute.

Ulm (ots) - Am Dienstag sahen die Zeugen die Spuren an den Gebäuden.

Zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag waren Unbekannte in der Wennedacher Straße. An einem Bauwagen rissen sie die Außenverkleidung ab und gingen in das Innere. Dort brachen sie einen Schrank auf. Die Täter fanden eine Geldkassette. Weil die unverschlossen war, war es für die Einbrecher ein leichtes, sich das Geld zu nehmen. Außerdem fanden sie Turnschuhe. Auch die machten sie zu ihrer Beute. Dienstagmittag sah eine Zeuge Einbruchspuren an einem Container ganz in der Nähe. Die Unbekannten brachen die Tür auf und gingen hinein. Dort fanden sie einen Hammer. Den nahmen sie sich. Sie gingen damit zu einem Bauwagen. Dessen Tür brachen die Unbekannten mit dem Hammer auf. Auch hier fanden die Unbekannten eine unverschlossene Geldkassette. Das Bare daraus nahmen sie sich.

Gewerbe- und Vereinsräume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

++++1241499 1241366

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell