Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Unbekannte zerstechen Autoreifen

Willich (ots)

Am späten Samstagabend, zwischen 22.00 und 22.45 Uhr, wurden auf dem Josefsplatz in Willich an bisher bekannten sieben Autos teils mehrere Reifen zerstochen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1058)

